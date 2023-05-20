На севере Крыма упал украинский ударный дрон длиной больше 3 метров

Впоследствии прибывшие на место службы определи, что это ударный дрон Mugin-5 Pro 5000, 3,5 метра в длину. Дрон несёт до 25 кг взрывчатки, может находиться в воздухе до 7 часов и лететь на скорости 150 км/ч. Машина выполнена из углеродного волокна.

Ранее эти дроны использовались ВСУ для нанесения удара по нефтебазе возле города Ровеньки в ЛНР.

Визуально драл выглядит целым и не упавшим, а приземлившимся. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», нахождение беспилотника на земле — результат работы российских систем РЭБ.