На шаг впереди: российский танк Т-72Б3 опередил китайский аналог на «Танковом биатлоне»

Стоит отметить, что в соревновании все участники используют российскую модель боевого транспорта. Один лишь Китай привёз свою разработку. При этом команда из Поднебесной уступила именно что российскому экипажу.

Так, команда из России прошла трассу за 19:34, в то время как китайцам для этого понадобилось почти на 2,5 минуты больше.

Были и другие интересные моменты в рамках «Танкового биатлона». Например, экипаж из Армении протаранил танк Лаоса. В результате этого, команда была вынуждена остановить движение с целью расчистить сектор обзора механика-водителя.