На сколько нужно отказаться от курения, чтобы улучшить психическое здоровье

Учёные из Оксфордского университета провели соответствующее исследование, которое основывалось на данных 4260 человек, собранных в период с 2011 по 2015 годы. Примерно половина из них имела историю психических заболеваний.

Участников попросили воздержаться от курения на протяжении 9-24 недель, после чего они заполнили анкеты, содержащие вопросы о психическом здоровье. Особое внимание уделялось тревожности и депрессии, оцениваемым по шкале от 0 до 21.

Исходные данные показали средний балл 4,25 по тревоге и 2,44 по депрессии. Однако после 24 недель отказа от курения было заметно значительное улучшение симптомов.

Анализ данных показал, что прекращение курения связано со снижением уровней тревоги (на 0,4 балла) и депрессии (на 0,47 балла) по сравнению с группой, которая продолжала курить, после корректировки на демографические данные и другие факторы.