На сколько процентов ожирение повышает вероятность развития старческого слабоумия

Согласно опубликованным данным, вероятность развития деменции увеличивается из-за ожирения на 30%. По словам профессор Эндрю Степто, одной из причин развития старческого слабоумия является несбалансированная диета, малоподвижный образ жизни, а также наличие вредных привычек.

Для выяснения связи между ожирением и деменцией ученые привлекли несколько тысяч добровольцев средних лет. Выяснилось, что индекс массы тела воздействовал на развитие старческого слабоумия в последующие 10–15 лет. Как сообщается, участники с ожирением на 31% были больше подвержены деменции. Причем отмечается, что у женщин данный показатель на 9% больше. Несмотря на то, что на данный момент ученые не пришли к выводу, чем обусловлена данная зависимость, предполагается, что связано это с гипертонией.