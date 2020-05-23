На сколько самоизоляция увеличивает вероятность умереть?

В рамках исследования ученые проанализировали данные порядка 4316 людей. Отмечается, что на момент начала работы у добровольцев не было известных сердечно-сосудистых болезней. А за 13,4 лет исследований зафиксировалось порядка 339 сердечно-сосудистых болезней, в числе которых сердечные приступы и инсульты. Умерло же, в свою очередь, 530 участников исследования.

После того, как ученые проанализировали факторы, которые способствовали смерти, было установлено, что социальная изоляция увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней на 44%, а также на 47% увеличивает риски смерти от различных причин.