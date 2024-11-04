На смартфоны и планшеты начнут предустанавливать сразу два приложения для просмотра видео

Министерство цифрового развития планирует расширить список предустановленного программного обеспечения на устройствах, произведённых в России и странах ЕАЭС. В данный момент обязательным для предустановки является только видеосервис Rutube, однако в министерстве хотят добавить ещё один видеосервис.

В пояснительной записке к проекту постановления подчёркивается, что важно предоставить пользователям возможность выбирать и смотреть разнообразный видеоконтент. Предварительная установка двух видеоплатформ, по мнению министерства, позволит учесть интересы разных пользователей и привлечь внимание к популярным российским сервисам.

Таким образом, Минцифры предлагает включить в список предустановленного ПО две самых популярных программы, которые обеспечивают доступ к онлайн-трансляциям и контенту, загружаемому пользователями.