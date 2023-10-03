На соцсеть Илона Маска X подали в суд за незаконное использование товарного знака

Рекламное агентство из Флориды, X Social Media, подало иск против X, утверждая о нарушении прав на товарный знак.

Это агентство, специализирующееся на рекламе в социальных сетях, использовало свой брендинг ещё с 2016 года и вложило значительные ресурсы в его узнаваемость.

Летом этого года Маск решил переименовать Twitter в X, что вызвало опасения среди экспертов по праву на товарные знаки. В США зарегистрировано около 900 действующих таковых, связанных с буквой и брендом X.

X Social Media считает, что подобное переименование может вызвать путаницу среди потребителей, которые могут думать, что услуги агентства связаны с компанией Маска.

При этом представители бренда заявили, что после переименования, сайт X Social Media стал получать меньше трафика из поисковых систем, что может негативно сказаться на их бизнесе.