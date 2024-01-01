На Солнце была зафиксирована крупнейшая вспышка с 2017 года

Вспышка была зафиксирована в мировых каталогах как событие 2023 года, но в России ее наблюдали уже в 2024 году. Произошедшая вспышка была неожиданной из-за накопившейся энергии в короне Солнца. Ученые предполагают, что эта область производила взрывы на обратной стороне, оставаясь скрытой от наблюдений. Если предположения верны, серия взрывов может продолжиться в начале января, став причиной удивительного зрелища для жителей Земли.

Это событие превысило предыдущие рекорды вдвое в текущем солнечном цикле. Хотя воздействие на Землю исключено, жесткое рентгеновское излучение уже поглотили верхние слои атмосферы. Ученые обещают, что это не повлияет на геомагнитные условия, оставляя благоприятный прогноз на новогодние каникулы.