На Солнце образовался гигантский огненный каньон из-за мощнейшего выброса плазмы

Опубликовано 19 июля 2025, 09:451 мин.
На Солнце образовался гигантский огненный каньон из-за мощнейшего выброса плазмыСтруктура солнечной поверхности на время изменилась
Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) сообщила, что 15 июля на поверхности северо-восточной части солнечного диска произошла одна из самых мощных вспышек, временно изменившая структуру солнечной поверхности, приведя к выбросу значительного коронального выброса массы.
© NASA, SDO / Daisy Dobrijevic
Вследствие этого на поверхности Солнца образовался глубокий «шрам» из раскалённой плазмы протяжённостью приблизительно 400 000 км, что эквивалентно расстоянию от Земли до Луны. Учёные также назвали это образование «огненным каньоном».
Это явление было детально зафиксировано специалистами NASA. На полученных изображениях отчётливо видно образование гигантского огненного каньона, простирающегося на высоту не менее 20 000 км.