На Солнце образовался гигантский огненный каньон из-за мощнейшего выброса плазмы

Вследствие этого на поверхности Солнца образовался глубокий «шрам» из раскалённой плазмы протяжённостью приблизительно 400 000 км, что эквивалентно расстоянию от Земли до Луны. Учёные также назвали это образование «огненным каньоном».

Это явление было детально зафиксировано специалистами NASA. На полученных изображениях отчётливо видно образование гигантского огненного каньона, простирающегося на высоту не менее 20 000 км.