На Солнце появилось много пятен. Из-за этого на Земле разовьются магнитные бури

Солнечная активность определяется по числу Вольфа, или Международному числу солнечных пятен. Растущее число пятен говорит о развитии солнечного цикла. На данный момент наблюдается развитие 25-го солнечного цикла, который продлится 11 лет: начался в декабре 2019 года, завершится должен в 2030. В начале солнечного цикла число Вольфа может равняться нулю либо это будет незначительное количество.

Как сообщается, 18 июня на Солнце в группе 3335 была отмечена вспышка класса M2.5, а на 20 июня насчитывалось 181 пятно — разгар цикла. Поэтому 21 и 22 июня возможны нарушения геомагнитного поля Земли. В результате потоки солнечного ветра, которые исходят из небольших корональных дыр на Солнце, достигнут Земли.