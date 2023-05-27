На Солнце появилось пятно, из-за которого на Земле могут начаться перебои со связью и электричеством

00:15, 27 мая 2023
1 мин.
На Солнце появилось пятно, из-за которого на Земле могут начаться перебои со связью и электричествомЭто. мощный выброс энергии
Учёные сообщили, что на Солнце появилось пятно, которое в 4 раза превышает габариты Земли. Его можно увидеть без телескопа, но не без защитных очков.
Пятно получило название AR3310. Это пространство, в котором магнитные поля Солнца могут проявлять наибольшую активность. И ранее такое пятно спровоцировало магнитную вспышку — причину мощных магнитных бурь М-класса.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США пристально следит за поведением пятна и есть вероятность в 20%, что в данном случае можно ожидать магнитную вспышку Х-класса. Это настолько мощный выброс энергии, что на Земле могут быть перебои в работе электросетей и радиосвязи.