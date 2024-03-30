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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 20:27
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На Солнце произошла мощная вспышка, отключившая связь над Америкой

Но Землю это коснуться не должно
Над примерно половиной Северной и большей частью Центральной Америки ионизировались верхние слои атмосферы, что привело к отключению на некоторое время коротковолновой связи.
На Солнце произошла мощная вспышка, отключившая связь над Америкой

© Ferra.ru

Это произошло по причине мощного выброса плазмы на Солнце с магнитудой X1.1. При этом источником столь мощного всплеска энергии стало коронарное пятно AR3615, активизировавшееся и набравшее мощность в последние дни. Учёные присвоили силе всплеска M-категорию.

Однако облако плазмы идёт мимо Земли, поэтому мощных геомагнитных колебаний опасаться не стоит.

Источник:Spaceweather
Автор:Андрей Кадуков
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