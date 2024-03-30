На Солнце произошла мощная вспышка, отключившая связь над Америкой

Это произошло по причине мощного выброса плазмы на Солнце с магнитудой X1.1. При этом источником столь мощного всплеска энергии стало коронарное пятно AR3615, активизировавшееся и набравшее мощность в последние дни. Учёные присвоили силе всплеска M-категорию.

Однако облако плазмы идёт мимо Земли, поэтому мощных геомагнитных колебаний опасаться не стоит.