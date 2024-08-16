На Солнце произошла мощнейшая вспышка из-за «нарушающего правила» пятна

Особенность вспышки, «нарушившей правила» в том, что она произошла из солнечного пятна, которое имело нарушенную полярность и этим привлекло внимание учёных-гелиофизиков.

Как пишет портал Space.com, обычно солнечные пятна в Северном полушарии должны быть поляризованы «-+», но это пятно было поляризовано «±», составляющими 90 градусов. Это нарушение правила происходит примерно в 3% случаев. По наблюдениям учёных, «всё это указывает на активность Солнца и возможность появления новых ослепительных аврор — полярных сияний».

Зафиксированной вспышке присвоили класс Х — самая мощная. Солнечные вспышки, подобные той, что произошла 14 августа, часто сопровождаются мощным корональным выбросом массы (КВМ). Впоследствии было подтверждено, что последняя Х-вспышка произвела слабый КВМ в сторону Земли.