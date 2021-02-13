Наука и технологии
Сегодня в 16:18
На Sony подали коллективный иск из-за брака в контроллере PlayStation 5
Владельцы пожаловались на "заедание" стиков
В США на японскую компанию подали коллективный иск из-за брака в контроллере PlayStation 5. Сообщается, что претензия пользователей заключается в том, что в DualSense начал "заедать" один из стиков, ответственный за движение героев и поворот камеры.
Судя по всему, проблема распространенная, что и позволило владельцам контроллера объединиться и подать групповой иск. Об этом сообщается в Screenrant. Жалобу оформляли через сайт юридической фирмы Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith. Примечательно, что на сайте фирмы даже подготовили специальную форму, в которой пострадавшие могли рассказать о проблеме и присоединиться к иску.
На данный момент неизвестно, в связи с чем DualSense начинает вести себя подобным образом. Предполагается, что дело в быстром износе деталей или массовом браке.