На Sony подали коллективный иск из-за брака в контроллере PlayStation 5

Судя по всему, проблема распространенная, что и позволило владельцам контроллера объединиться и подать групповой иск. Об этом сообщается в Screenrant. Жалобу оформляли через сайт юридической фирмы Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith. Примечательно, что на сайте фирмы даже подготовили специальную форму, в которой пострадавшие могли рассказать о проблеме и присоединиться к иску.

На данный момент неизвестно, в связи с чем DualSense начинает вести себя подобным образом. Предполагается, что дело в быстром износе деталей или массовом браке.