На создателей ChatGPT подали в суд за использование данных интернет-пользователей для обучения ИИ

Компанию обвинили в нарушении прав миллионов интернет-пользователей. В Clarkson утверждают, что OpenAI использовала общедоступные данные пользователей без их согласия для обучения своих языковых моделей, которые являются основой ИИ-алгоритмов.

Представитель юридической фирмы Райан Кларксон отметил, что компания защищает интересы «реальных людей, чьи данные были украдены и незаконно использованы для создания этой мощной технологии».

Известно, что использовались общедоступные данные, такие как комментарии в социальных сетях, сообщения в блогах и статьи в Википедии. Пока представители OpenAI не комментируют иск.

Отметим, что данный судебный иск затрагивает ключевую проблему в области генеративных нейросетей. Такие инструменты обучаются на огромном объёме доступных данных из Интернета.

Однако люди, чьи данные использовались для обучения, не давали согласия на такое использование информации.