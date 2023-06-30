Наука и технологии
07:41, 30 июня 2023
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На создателей ChatGPT подали в суд за использование данных интернет-пользователей для обучения ИИ

И истцов в целом даже можно понять

Юридическая компания Clarkson подала коллективный иск в федеральный суд Калифорнии против OpenAI, разработчика популярного ИИ-бота ChatGPT.

Компанию обвинили в нарушении прав миллионов интернет-пользователей. В Clarkson утверждают, что OpenAI использовала общедоступные данные пользователей без их согласия для обучения своих языковых моделей, которые являются основой ИИ-алгоритмов.

Представитель юридической фирмы Райан Кларксон отметил, что компания защищает интересы «реальных людей, чьи данные были украдены и незаконно использованы для создания этой мощной технологии».

Известно, что использовались общедоступные данные, такие как комментарии в социальных сетях, сообщения в блогах и статьи в Википедии. Пока представители OpenAI не комментируют иск.

Отметим, что данный судебный иск затрагивает ключевую проблему в области генеративных нейросетей. Такие инструменты обучаются на огромном объёме доступных данных из Интернета.

Однако люди, чьи данные использовались для обучения, не давали согласия на такое использование информации.

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