На создателей Need for Speed и FIFA подали в суд за "умную" систему усложнения игр

Истцы, в лице Пранко Лозано, Даньяэль Уильямс и Джейсон Зайонк, заявляют, что Electronic Arts виновата во внедрении технологии Dynamic Difficulty Adjustment в игровые серии NHL, FIFA и Madden NFL. По мнению истцов, данная разработка, используя искусственный интеллект, усложняет игру, не только не давая игрокам скучать, но и вынуждая их играть дольше, а также тратить больше денег на лутбоксы. По их мнению, из-за работы новой системы, даже профессиональные игроки будут сталкиваться с трудностями.

При этом в иске также утверждается, что система используется тайно, так как сама Electronic Arts всячески открещивается от ее внедрения в своих играх. Но, по мнению истцов, на деле искусственный интеллект продолжает усложнять игры, параллельно вынуждая игроков тратить реальные деньги на победы в виртуальных матчах.