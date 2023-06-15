На спутнике Сатурна обнаружили все необходимые для возникновения жизни компоненты

Фосфаты являются важными химическими веществами для жизни, так как они играют ключевую роль в создании ДНК, РНК и клеточных мембран.

Учёные долгое время надеялись обнаружить эти соединения на Энцеладе, где имеются подповерхностные океаны и криовулканические шлейфы.

Космический аппарат «Кассини» был запущен ещё в 1997 году с целью изучения систем Сатурна и Юпитера. С 2005 по 2015 год зонд провёл несколько пролётов вокруг Энцелада и исследовал кольцевую систему Сатурна.

По итогу исследователи обнаружили фосфаты, причём сделали это случайно. Данное открытие является очень важным для науки и понимания потенциала жизни на других планетах.

Ранее в данных, полученных от «Кассини», были обнаружены пять из шести ключевых компонентов, необходимых для возникновения жизни, таких как углерод, водород, азот, кислород и сера. Фосфор являлся единственным, который ранее не был обнаружен.