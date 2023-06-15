На спутнике Сатурна обнаружили все необходимые для возникновения жизни компоненты

На спутнике Сатурна обнаружили все необходимые для возникновения жизни компонентыМногообещающее открытие
Космический зонд «Кассини» передал на Землю захватывающие данные об Энцеладе, спутнике Сатурна. Они указывают на наличие фосфатов в его океанах.
Фосфаты являются важными химическими веществами для жизни, так как они играют ключевую роль в создании ДНК, РНК и клеточных мембран.
Учёные долгое время надеялись обнаружить эти соединения на Энцеладе, где имеются подповерхностные океаны и криовулканические шлейфы.
Космический аппарат «Кассини» был запущен ещё в 1997 году с целью изучения систем Сатурна и Юпитера. С 2005 по 2015 год зонд провёл несколько пролётов вокруг Энцелада и исследовал кольцевую систему Сатурна.
По итогу исследователи обнаружили фосфаты, причём сделали это случайно. Данное открытие является очень важным для науки и понимания потенциала жизни на других планетах.
Ранее в данных, полученных от «Кассини», были обнаружены пять из шести ключевых компонентов, необходимых для возникновения жизни, таких как углерод, водород, азот, кислород и сера. Фосфор являлся единственным, который ранее не был обнаружен.