На станции «Тяньгун» тайконавты впервые получили кислород и ракетное топливо

На станции была интегрирована установка с полупроводниковыми катализаторами. В ходе экспериментов также был получен этилен, пригодный для синтеза ракетного топлива.

«В ходе серии экспериментов на борту китайской космической станции впервые был получен кислород и ингредиенты для ракетного топлива: ключевые элементы, которые считаются необходимыми для выживания человечества и будущего исследования космоса», — сообщила газета South China Morning Post (SCMP).