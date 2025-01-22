На станции «Тяньгун» тайконавты впервые получили кислород и ракетное топливо

Опубликовано 22 января 2025, 06:451 мин.
На станции «Тяньгун» тайконавты впервые получили кислород и ракетное топливоДля этого провели серию экспериментов
Тайконавты китайской космической миссии Shenzhou-19, находящиеся на орбитальной станции Tiangong (Тяньгун), впервые получили экспериментальные кислород и ракетное топливо.
На станции была интегрирована установка с полупроводниковыми катализаторами. В ходе экспериментов также был получен этилен, пригодный для синтеза ракетного топлива.
«В ходе серии экспериментов на борту китайской космической станции впервые был получен кислород и ингредиенты для ракетного топлива: ключевые элементы, которые считаются необходимыми для выживания человечества и будущего исследования космоса», — сообщила газета South China Morning Post (SCMP).