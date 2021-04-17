На стене российского храма изобразили чертей со смартфонами

Сами рисунки сделаны в красно-черных тонах. Как можно заметить, в руках у чертей смартфоны, а у одного из них на коленях еще и ноутбук с фирменных логотипом яблока, что явно намекает на то, что устройство произведено американской компанией Apple. Грешники на фреске горят в огне.

“Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм”, — поделилась информацией прихожанка, которая видела, как мастер рисовал эту работу.