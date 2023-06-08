На стол космонавтов: в России придумали, как выращивать грибы на Луне

Исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН разработали проект фермы из нескольких модулей станции на Луне, которая сможет снабжать космонавтов грибами. Работа ученых опубликована в журнале Heliyon.

В рамках российской лунной программы к 2035-2040 году на спутнике Земли планируется построить обитаемую станцию. Её обустройство подразумевает сооружение помещения для выращивания пищи. Одним из самых перспективных подходов к его созданию — использование биорегенеративной системы жизнеобеспечения, работающей за счет переработки органических отходов в среду для выращивания пищи.

Российские ученые предложили проект фермы по выращиванию вешенок. Эти грибы неприхотливы, а технология выращивания достаточно проста и осуществима без нарушения санитарно-гигиенических норм. Вешенки содержат большое количество белка, некоторые витамины, а также, что немаловажно, значительное количество антиоксидантов, смягчающих воздействие заряженных частиц на космонавтов.

Ферма состоит из двух модулей, соединенных с теплицей. В первом модуле готовится растительный материал — субстрат — для выращивания вешенок. Для него может быть использована солома, получившаяся после обмола в теплице пшеницы. В целом любые непищевые растительные отходы могут служить компонентами субстрата для вешенок, отмечают ученые, однако в зависимости от их природы рост грибов будет иметь разную скорость. Во втором модуль субстрат размещается в культивационных сосудах, и нам нем выращивается урожай грибов.

Исследователям удалось подобрать оптимальное соотношение всех условий для наиболее производительного урожая на ферме. При нем выход свежих вешенок с квадратного метра камеры плодоношения составляет 311 граммов в сутки.

Один технологический цикл по выращиванию грибов длится 66 дней. При полной загрузке мощностей фермы необходимо использование 86 килограмм субстрата, из которого через два месяца можно будет получить 28 килограмм грибов. Это позволит удовлетворить потребности 14 членов экипажа.

В то же время ученые признают, что при создании фермы необходимо учитывать физические условия на спутнике — меньшую по сравнению с Землей в шесть раз гравитацию и чрезвычайно слабое магнитное поле. Выращивание вешенки необходимо протестировать на Луне, подчеркивает один из авторов проекта, доцент кафедры биофизики СФУ Сергей Трифонов.