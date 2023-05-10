На свет появился первый в мире ребёнок, полученный из ДНК сразу трёх человек

Это возможно благодаря новаторскому подходу врачей из Центра фертильности Ньюкасла, которые используют здоровые яйцеклетки доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний, связанных с мутациями в ДНК матери.

В ходе процедуры, яйцеклетка и сперматозоид биологических родителей объединяются с митохондриями (энергетическими структурами клетки) из донорской яйцеклетки. В итоге у ребёнка есть ДНК от обоих родителей (99,8%) и небольшая часть ДНК (около 37 генов) от донора.

Однако, как и любая медицинская процедура, метод имеет свои риски. Например, некоторые дефектные митохондрии могут остаться и начать размножаться, что может привести к заболеванию ребенка.

По словам Министерства здравоохранения Великобритании, точное число успешных случаев ЭКО с использованием данного метода не раскрывается из-за конфиденциальности, но количество рожденных детей не превышает пяти.