На свет появился первый в мире ребёнок, полученный из ДНК сразу трёх человек

На свет появился первый в мире ребёнок, полученный из ДНК сразу трёх человекСовременные медицина и наука не перестают удивлять
Стало известно, что в Великобритании родился первый в истории ребёнок, полученный благодаря уникальной вариации процедуры ЭКО — в рамках него было использовано ДНК трёх людей вместо двух.
Это возможно благодаря новаторскому подходу врачей из Центра фертильности Ньюкасла, которые используют здоровые яйцеклетки доноров для создания эмбрионов без наследственных заболеваний, связанных с мутациями в ДНК матери.
В ходе процедуры, яйцеклетка и сперматозоид биологических родителей объединяются с митохондриями (энергетическими структурами клетки) из донорской яйцеклетки. В итоге у ребёнка есть ДНК от обоих родителей (99,8%) и небольшая часть ДНК (около 37 генов) от донора.
Однако, как и любая медицинская процедура, метод имеет свои риски. Например, некоторые дефектные митохондрии могут остаться и начать размножаться, что может привести к заболеванию ребенка.
По словам Министерства здравоохранения Великобритании, точное число успешных случаев ЭКО с использованием данного метода не раскрывается из-за конфиденциальности, но количество рожденных детей не превышает пяти.