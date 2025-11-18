На Тайване построят дата-центр за $500 млн с чипами Nvidia

В дата-центре установят около 7000 графических процессоров, размещенных в 96 стойках. Система сможет обрабатывать почти 2 миллиона токенов в секунду при энергопотреблении 16 мегаватт. Среди первых клиентов объекта называют саму Nvidia, компанию кибербезопасности Trend Micro и производителя электроники Wistron.

GMI Cloud уже управляет дата-центрами в США, Сингапуре, Таиланде и Японии. Компания также планирует построить новый 50-мегаваттный объект в США и рассмотреть возможность первичного публичного размещения акций в ближайшие два-три года.