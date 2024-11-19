На Тайване запустили полностью беспилотный поезд на скорости 100 км/ч

Церемония состоялась 11 ноября, где мэры Тайбэя и Нового Тайбэя, Чан Ваньань и Хоу Юйи, совместно презентовали новый состав линии метро Wanda-Zhonghe.

Поезд был изготовлен французской компанией Alstom. Его доставка стала масштабным логистическим проектом, начавшись на заводе в Бразилии, через Атлантику и Сингапур, чтобы прибыть в Тайвань.

Новый состав стал ключевым этапом первой фазы строительства линии, которая завершится в 2027 году.

Линия Wanda-Zhonghe соединит районы Ваньхуа, Чжунхэ и Тучэн, сократив время поездки между станциями Zhonghe Senior High School и Chiang Kai-shek Memorial Hall до 14 минут, что вдвое быстрее текущего маршрута.

Беспилотная система, полностью автоматизированная, работает на стальных колесах. Каждый четырехвагонный поезд вмещает до 700 пассажиров, предлагая современные удобства и комфорт для горожан.