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На территории России обнаружили пять новых островов

Вероятнее всего, будут открыты и другие
Экспедиция Северного флота занимается поиском новых земель, которые могли бы показаться из-подо льда в результате глобального потепления. Так, в районе Новой Земли было найдено пять новых островов и вполне вероятно, что это еще не конец.

”Они находятся в бухте Визе на западном — Карском — морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров”, — передает “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

Напомним, что первые открытия географических объектов, вышедших из-под ледника в этих местах, сделали гидрографы Северного флота в рамках экспедиций, проходивших в 2015−2016 годах. Примерно в то же время они сделали прогноз, согласно которому здесь должны появиться новые острова, ранее скрытые ледником.

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