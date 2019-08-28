На территории России обнаружили пять новых островов

”Они находятся в бухте Визе на западном — Карском — морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров”, — передает “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

Напомним, что первые открытия географических объектов, вышедших из-под ледника в этих местах, сделали гидрографы Северного флота в рамках экспедиций, проходивших в 2015−2016 годах. Примерно в то же время они сделали прогноз, согласно которому здесь должны появиться новые острова, ранее скрытые ледником.