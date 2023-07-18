На Украине девушку оштрафовали за пересылку интимного видео в Telegram

В феврале 2023 года девушка записала два эротических видео на свой смартфон, а затем отправила их незнакомому пользователю через Telegram, возможно, за деньги.

Суд провёл экспертизу и определил, что эти файлы содержат порнографический контент и оскорбляют честь и достоинство человека, а также призывают к непристойным инстинктам.

Действия женщины были квалифицированы как производство и хранение порнографического материала с целью распространения. Она признала свою вину и суд присудил ей штраф в размере 84 тыс рублей и конфисковал её смартфон в качестве инструмента преступления.

Стоит отметить, что не совсем понятно, как видео мастурбации нарушает принципы справедливости или общественной морали. Что интересно, на Украине уже было несколько заметных судебных процессов с вебкам-моделями.