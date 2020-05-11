На Украине допустили продления масочного режима до конца года

”Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем”, - поделился эксперт, отметив, что в том случае, если эпидемиологическая обстановка не наладится - масочный режим может быть продлен вплоть до конца текущего года.

Напомним, что в России же, в свою очередь, на сегодняшний день выявлено 221 344 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа число инфицированных выросло на 11 656 человек.