Наука и технологии
Сегодня 20:06
На Украине начали тестирование прозрачной брони для военной техники
Об этом заявил глава компании-разработчика новейшей системы
Руководитель украинской частной компании Limpid Armor Inc. Михаил Гречихин рассказал о том, что вооруженные силы Украины запустили процесс тестирования новейшей “прозрачной брони", разработкой которой занималась его компания. В частности, тестовый экземпляр разработки под названием Land Platform Modernization Kit был использован на бронетранспортере БТР-4Е.
Данная система работает на базе восьми камер с ночным “зрением”, которые установлены по всему периметру военной машины. Также система использует отдельный сервер, мониторы и нашлемные гарнитуры HoloLens разработанные компанией Microsoft.
”Фирма внедрила концепцию так называемой прозрачной брони. Она позволяет экипажу получать доступ к улучшенной ситуационной осведомленности. В зависимости от поворота головы (шлем), военные видят нужный им участок местности. Время обновления информации до 2 миллисекунд. Компания внедрила и функцию распознавания 14 типовых целей, чего очень не хватало. И еще из самого главного: систему можно применить в ночных условиях”, — сообщили в научном центре Сухопутных войск вооруженных сил Украины.