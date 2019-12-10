На Украине начали тестирование прозрачной брони для военной техники

Данная система работает на базе восьми камер с ночным “зрением”, которые установлены по всему периметру военной машины. Также система использует отдельный сервер, мониторы и нашлемные гарнитуры HoloLens разработанные компанией Microsoft.

”Фирма внедрила концепцию так называемой прозрачной брони. Она позволяет экипажу получать доступ к улучшенной ситуационной осведомленности. В зависимости от поворота головы (шлем), военные видят нужный им участок местности. Время обновления информации до 2 миллисекунд. Компания внедрила и функцию распознавания 14 типовых целей, чего очень не хватало. И еще из самого главного: систему можно применить в ночных условиях”, — сообщили в научном центре Сухопутных войск вооруженных сил Украины.