На Украине начались испытания чешской артиллерийской установки Dana-M2

Сообщается, что точность и дальность орудия определяется через стрельбу из него. При этом также проверяются и ходовые возможности установки на различных участках. Как пишет Defense Express, новинка может в итоге заменить советские пушки-гаубицы Д-20, разработанные ещё в 40-е годы XX века.

Отметим, что самоходки планируется оснащать имеющимися на украинских складах 152-мм боеприпасами. Но вместе с тем Чехия может поставить и собственные дальнобойные снаряды — DN1CZ. Они, в отличие от 152-мм украинских боеприпасов, способны бить на расстоянии до 25,5 тыс метров.