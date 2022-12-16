На Украине обнаружили нехватку ракет для «Буков» и С-300. А делают их только в России

И, поскольку эти ракеты производит только Россия, то эти боеприпасы «по понятным причинам не доступны для покупки на мировом рынке». Геращенко выразил обеспокоенность, что когда ракеты для этих средств ПВО закончатся, комплексы «Бук» и С-300 станут бесполезными.

В связи с этим Геращенко попросил дополнительную военную помощь у США.

«После того как у нас закончатся запасы этих ракет, наши системы «Бук» и С-300 станут абсолютно бесполезными для защиты нашего неба», — заявил Геращенко.