На Украине обнаружился факт массового хищения комплектующих для бронетехники

Прямо сейчас данным делом занимается контрразведка страны. По последним данным, следователи изъяли десятки единиц оборудования, общая стоимость которого составляет более 2,5 млн рублей.

Сообщается, что кражей занимался военнослужащий на контрактной основе. Именно он вывозил с территории воинской части узлы и агрегаты. Когда такой вариант был невозможен, он перекидывал их через забор, после чего ворованное относил в гараж его отец.

На данный момент известно, что таким образом были разворованы приборы ночного видения, светомаскирующие комплекты, генераторы, гидроусилители башен, перископы, средства оптического наблюдения.