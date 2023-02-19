На Украине официально создали закон о легализации проституции, написанный искусственным интеллектом

00:14, 19 февраля 2023
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На Украине официально создали закон о легализации проституции, написанный искусственным интеллектомЕго «заказал» министр юстиции Украины
Министр юстиции Украины Денис Малюська «заказал» у ИИ чат-бота ChatGPT проект закона легализации проституции. Бот справился с задачей за 30 секунд.
Фото: Techradar.com
Министр прокомментировал такую скорость работы нейросети словами, что его ведомство ждут перемены.
Чиновник иронично заявил, что его министерство уже с понедельника ожидают сокращения.
Источник:Life.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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