Наука и технологии
00:14, 19 февраля 2023
1 мин.

На Украине официально создали закон о легализации проституции, написанный искусственным интеллектом

Его «заказал» министр юстиции Украины

Министр юстиции Украины Денис Малюська «заказал» у ИИ чат-бота ChatGPT проект закона легализации проституции. Бот справился с задачей за 30 секунд.

На Украине официально создали закон о легализации проституции, написанный искусственным интеллектом

Фото: Techradar.com

Министр прокомментировал такую скорость работы нейросети словами, что его ведомство ждут перемены.

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Фото: Денис Малюська

Чиновник иронично заявил, что его министерство уже с понедельника ожидают сокращения.

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