На Украине оштрафовали покупателя GPS-трекера за 70 рублей с AliExpress

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На Украине оштрафовали покупателя GPS-трекера за 70 рублей с AliExpressАнекдотичная ситуация
Очень часто мы гоняемся за различными акциями и подарками от магазинов на AliExpress. Но, как оказалось, иногда такая любовь к «халяве» может сыграть с нами злую шутку.
В сети получила распространение история одного жителя Украины, которого оштрафовали на 850 грн (около 2 тыс рублей) за купленный на AliExpress GPS-трекер. Стоимость самого девайса, к слову, составляет всего 1 доллар (примерно 70 рублей).
Сообщается, что сам штраф был наложен из-за того, что «с помощью этого трекера технически возможно удаленно записывать аудио». При этом мужчина не покупал трекер — его ему подарил продавец в рамках очередной акции на «Чёрную пятницу».
Отметим, что сам девайс по итогу был изъят в пользу государства. А горе-покупателю назначили минимальный штраф, который и составил 850 грн.
Источник: AIN.UA