На Украине оштрафовали покупателя GPS-трекера за 70 рублей с AliExpress

В сети получила распространение история одного жителя Украины, которого оштрафовали на 850 грн (около 2 тыс рублей) за купленный на AliExpress GPS-трекер. Стоимость самого девайса, к слову, составляет всего 1 доллар (примерно 70 рублей).

Сообщается, что сам штраф был наложен из-за того, что «с помощью этого трекера технически возможно удаленно записывать аудио». При этом мужчина не покупал трекер — его ему подарил продавец в рамках очередной акции на «Чёрную пятницу».