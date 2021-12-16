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На Украине озвучили условие для начала новой мировой войны

Да, там вновь фигурирует Россия
В сети появилась информация о свежем высказывании украинских чиновников. На этот раз своим мнением о потенциальной мировой войне поделилась министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
На Украине озвучили условие для начала новой мировой войны

Она, давая интервью британскому телеканалу Sky News, допустила, что вторжения России на Украину грозит началом третьей мировой войны. Вместе с тем она подчеркнула, что такой расклад кажется вероятным «с геополитической точки зрения».

Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины.

Отметим, что ранее участники саммита «Восточное партнерство» обратились к России с предупреждением о «масштабных последствиях и высокой цене» при любых военных действий против Украины.

Источник: Sky News
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