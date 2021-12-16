На Украине озвучили условие для начала новой мировой войны

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На Украине озвучили условие для начала новой мировой войныДа, там вновь фигурирует Россия
В сети появилась информация о свежем высказывании украинских чиновников. На этот раз своим мнением о потенциальной мировой войне поделилась министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Она, давая интервью британскому телеканалу Sky News, допустила, что вторжения России на Украину грозит началом третьей мировой войны. Вместе с тем она подчеркнула, что такой расклад кажется вероятным «с геополитической точки зрения».
Поэтому для безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины.
Отметим, что ранее участники саммита «Восточное партнерство» обратились к России с предупреждением о «масштабных последствиях и высокой цене» при любых военных действий против Украины.
Источник: Sky News