На Украине пенсионерку посадили на пять лет за лайки в «Одноклассниках»

Пенсионерка, не имевшая до этого судимостей, три раза нажала кнопку «нравится» под определёнными постами. Этот «проступок» был обнаружен её «бдительными друзьями», которые немедленно сообщили в соответствующие органы.

Кроме тюремного срока, женщине наложен штраф в размере 18 тыс гривен для оплаты стоимости проведённой экспертизы. Этот случай стал предметом оживленных дискуссий в обществе и вызвал вопросы о границах свободы слова и интернет-цензуры в Украине.

Данный инцидент поднимает ряд вопросов о том, как далеко могут зайти законы и регуляции в ограничении свободы высказывания.

Он также ставит под сомнение эффективность и пропорциональность таких мер в отношении граждан преклонного возраста, которые, возможно, не полностью осведомлены о всех юридических нюансах использования Интернета.