На Украине пенсионерку посадили на пять лет за лайки в «Одноклассниках»Сверху влепили ещё и штраф
В Черниговской области Украины 61-летнюю женщину приговорили к пяти годам заключения за активность в социальной сети «Одноклассники», запрещённой на территории страны.
Пенсионерка, не имевшая до этого судимостей, три раза нажала кнопку «нравится» под определёнными постами. Этот «проступок» был обнаружен её «бдительными друзьями», которые немедленно сообщили в соответствующие органы.
Кроме тюремного срока, женщине наложен штраф в размере 18 тыс гривен для оплаты стоимости проведённой экспертизы. Этот случай стал предметом оживленных дискуссий в обществе и вызвал вопросы о границах свободы слова и интернет-цензуры в Украине.
Данный инцидент поднимает ряд вопросов о том, как далеко могут зайти законы и регуляции в ограничении свободы высказывания.
Он также ставит под сомнение эффективность и пропорциональность таких мер в отношении граждан преклонного возраста, которые, возможно, не полностью осведомлены о всех юридических нюансах использования Интернета.