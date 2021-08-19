На Украине предложили построить ракеты для «войны на чужой территории»

Выдвинул он эту идею в рамках круглого стола в Киеве, ролик с записью которого доступно на YouTube-канале «Укринформ».

Заец заявил, что у страны имеется потенциал для создания множества ракет, а вместе с ними и полноценной системы защиты. В связи со всем этим бывший депутат предложил потребовать от украинских властей разработать «ракетный щит».

Экс-чиновник заключил, что лучше всего воевать на чужой территории.

Напомним, что ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко также заявил о необходимости разработать боевые ракеты. Также он подметил, что Украине не стоит полагаться исключительно на помощь стран Запада и НАТО. Вместо этого желательно заниматься производством собственного высокоточного оружия.