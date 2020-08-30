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На Украине разработали вертолёт с гибридной силовой установкой

Он сможет работать на углеродном топливе и электричестве
Стало известно, что на Украине разработали вертолёт с гибридной силовой установкой. Так, украинская компания “Вектор” уже получила патент на данный летательный аппарат.

Примечательно, что сам вертолет будет оснащен двигателем, способным функционировать на углеродном топливе. Кроме того, он также сможет работать и на электричестве. Также представители компании поделились, что вертолет оборудуют дополнительными аккумуляторами, эксплуатировать которые будут в определенных ситуациях при пилотировании, что предусмотрено для обеспечения безопасности.

”В случае использования резервных небольших аккумуляторов и систем автоматической аварийной посадки надёжность таких вертолётов превысит все существующие сейчас стандарты безопасности”, - сообщили в “Векторе”. На данный момент компания находится в поиске финансирования для реализации гибридного вертолета. По словам представителем, вложенные инвесторами средства пойдут на “развитие украинского производства”.