На Украине разработали вертолёт с гибридной силовой установкой

Примечательно, что сам вертолет будет оснащен двигателем, способным функционировать на углеродном топливе. Кроме того, он также сможет работать и на электричестве. Также представители компании поделились, что вертолет оборудуют дополнительными аккумуляторами, эксплуатировать которые будут в определенных ситуациях при пилотировании, что предусмотрено для обеспечения безопасности.

”В случае использования резервных небольших аккумуляторов и систем автоматической аварийной посадки надёжность таких вертолётов превысит все существующие сейчас стандарты безопасности”, - сообщили в “Векторе”. На данный момент компания находится в поиске финансирования для реализации гибридного вертолета. По словам представителем, вложенные инвесторами средства пойдут на “развитие украинского производства”.