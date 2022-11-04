На Украине решили найти альтернативы Starlink

19:06, 04 ноября 2022
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На Украине решили найти альтернативы StarlinkРаньше Маска называли союзником
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров посетил технологическое мероприятие Web Summit и объяснил своё участие поиском альтернатив интернет-провайдеру Илона Маска Starlink.
Фёдоров заявил, что, несмотря на доверие Маску и его системе, Украина находится в поиске новых партнёров для развития интернета. К тому же ранее Фёдоров называл Маска союзником Украины.
«Связь — это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день», — заявил Фёдоров.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: