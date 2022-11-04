На Украине решили найти альтернативы Starlink

Фёдоров заявил, что, несмотря на доверие Маску и его системе, Украина находится в поиске новых партнёров для развития интернета. К тому же ранее Фёдоров называл Маска союзником Украины.

«Связь — это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день», — заявил Фёдоров.