На Украине сделали военнообязанными женщин-программистов

При этом речь идёт о представительницах множеств профессий, многие из которых в той или иной степени связаны с информационными технологиями. Также военнообязанными стали и женщины-программисты.

В случае, если девушка откажется и проявит неповиновение, то ей будут грозить штраф и проблемы при трудоустройстве в будущем.

Отметим, что на момент написания материала остаётся неизвестным, для чего именно украинским военным потребовалось сделать женщин своей страны военнообязанными. Возможно, подробности появятся в будущем.

Напомним, что свои роты программистов есть и в России. О создании таковых ещё в 2015 году объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.