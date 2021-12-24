На Украине сделали военнообязанными женщин-программистов

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На Украине сделали военнообязанными женщин-программистовЗа уклонение — штраф и проблемы при устройстве на работу
В сети появилась информация о свежей инициативе украинских властей. Министерство обороны страны обязало женщин в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет.
При этом речь идёт о представительницах множеств профессий, многие из которых в той или иной степени связаны с информационными технологиями. Также военнообязанными стали и женщины-программисты.
В случае, если девушка откажется и проявит неповиновение, то ей будут грозить штраф и проблемы при трудоустройстве в будущем.
Отметим, что на момент написания материала остаётся неизвестным, для чего именно украинским военным потребовалось сделать женщин своей страны военнообязанными. Возможно, подробности появятся в будущем.
Напомним, что свои роты программистов есть и в России. О создании таковых ещё в 2015 году объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: УНИАН