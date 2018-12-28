На Украине семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области Ольга Фарбей осталась без квартиры из-за кредита, взятого в 2006 году на покупку мобильного телефона. Об этом рассказало издание Politeka.

По словам пострадавшей, она оформила кредит на 3100 гривен, не для себя, а для знакомого. По текущему курсу сумма кредита составляет 7 865 российских рублей.

Через десять лет ей с ней связалась исполнительная служба и попросила сообщить банковские реквизиты, на которые будут перечислены деньги от продажи её квартиры.

Сначала женщина решила, что это какая-то ошибка, но, приехав в исполнительную службу, она выяснила, что квартиру продали «за долги перед банком». Ей предъявили решение Печерского райсуда Киева от 2014 года, по которому она была обязана выплатить ПриватБанку больше 39 тысяч гривен, то есть около 100 тысяч рублей.

Она выяснила, что знакомый не сделал ни одной выплаты по кредиту, когда сумма задолженности достигла почти 40 тысяч гривен — банк подал в суд на Фарбей как на злостную неплательщицу. По словам Фарбей, из банка ей ни разу не звонили, а повестки в суд приходили по месту прописки, где она не живёт. Тем не менее, как только решение суда вступило в силу, сотрудники исполнительной службы продали её квартиру на электронных торгах.

Она отметила: «Все это происходило без моего ведома и без ведома мужа, который там прописан. В исполнительной службе признают, что письма, которые они мне отправляли, возвращались. Но это, оказывается, не имело для них значения». Также Фарбей признала, что её ошибкой было поверить знакомому и не проверять, выплачивает ли он кредит.