На Украине стартовали ходовые испытания противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун»

Что интересно, в качестве шасси обновлённого комплекса выступает чешская Tatra T815 8х8. Непосредственно за процесс переноса на него отвечали специалисты компании «Укриннмаш».

К сожалению, на данный момент нет никаких подробностей о процессе испытаний. Единственное, что было раскрыто — факт тестирования на первом этапе перевода пусковой установки в боевое положение, проверяя работу гидравлики и аутригеров в зимних полевых условиях.

Напомним, что о точных сроках завершения испытаний пока ничего не сообщается. Также неясно, как скоро комплекс поступит на вооружение ВМС Украины. Ожидается, что до конца 2022 года.