На Украине успешно протестировали ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Украинское конструкторское бюро «Южное» отчиталось в социальной сети Facebook об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя «Циклон-4».

В сообщении говорится следующее: «23 августа, накануне 28-й годовщины независимости нашей страны впервые с начала нашей новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом: состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на заводе "Южмаш».

Как отметило бюро, тесты являются заключительными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».

Ракеты «Циклон-4» должны были запускаться с бразильского космодрома Алкантара, но в 2015 году Бразилия заморозила работы над проектом.