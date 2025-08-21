На Уолл-Стрит обеспокоились отсутствием отдачи от вложений компаний в ИИ

Из 150 интервью с руководителями, опроса 350 сотрудников и анализа 300 примеров использования ИИ, лишь 5% пилотных программ принесли миллионные доходы, остальные не принесли ни прибыли, ни убытков. Ведущий автор исследования Адитья Чаллапалли отметил, что проблема не в моделях ИИ, а в их неэффективном использовании.

Большинство компаний неэффективно тратят ресурсы, направляя более половины бюджетов на маркетинг и продажи, тогда как наибольшую отдачу приносит автоматизация бэк-офиса. Покупка специализированных инструментов успешна в 67% случаев, а собственные разработки — только в трети.

Доклад был опубликован после предупреждения генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о возможном «пузыре» ИИ. «Только 5% пилотных проектов по внедрению ИИ приносят миллионы, в то время как подавляющее большинство не приносит ощутимой [прибыли или убытков]. Это означает, что "95%" организаций получают нулевую прибыль», — сказано в отчёте.

На фоне гипотезы о «пузыре ИИ» акции многих компаний начали стремительно падать, к примеру акции Nvidia упали на 3,5%, акции Arm Holdings — на 3,8 %, а больше всего пострадала компания Palantir, занимающаяся анализом данных: её акции упали почти на 9%. Аналитики с пресловутой Уолл-Стрит говорят, что если исследование подтвердится с вовлечением большего количества компаний, рынок ИИ может ожидать стагнация: в эту сферу попросту прекратят вкладывать деньги.