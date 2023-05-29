На Урале нашли драгоценный минерал, который используется в украшениях и электроприборах

Учёные на Урале обнаружили редкий минерал, называемый петерсит иттрия. Это первая такая находка в России, а в мире известны всего два подобных месторождения. Петерсит иттрия состоит из тонких игольчатых кристаллов с шестиугольным сечением, которые собраны в пучки и веерообразные сростки. Цвет кристаллов варьируется от бледно-голубого до яркого бирюзово-голубого. Учёные отмечают, что для практического использования этого минерала необходимо подтвердить его промышленные запасы, но находка имеет фундаментальное значение.

Сергей Суставов, доцент УГГУ, стал автором открытия. Сам минерал может быть полезен в ювелирной промышленности, но для его практического использования необходимо более детальное изучение его свойств.

Петерсит иттрия, открытый на Урале, имеет практическое применение в промышленности. Он содержит иттрий, редкий металл, который используется в производстве смартфонов, компьютеров и других высокотехнологичных устройств. Редкоземельные металлы, включая иттрий, являются важными компонентами для передовой промышленности. Сейчас основная добыча этих металлов происходит в Китае, поэтому находка на Урале может быть значимым вкладом в разнообразие источников снабжения редкоземельными металлами. Петерсит иттрия может быть использован в производстве электроники, магнитов, лазеров, а также в качестве катализатора в химической промышленности. Однако перед тем, как начать коммерческую добычу, петерсита иттрия, необходимо провести более детальные исследования его запасов и определить его экономическую ценность.

Открытие петерсита иттрия на Урале подчёркивает значимость геологического наследия России и потенциал страны в области добычи и использования редких минералов. Это открытие также свидетельствует о важной роли научных исследований в поиске новых природных ресурсов и развитии инновационных технологий.