На Урале разработали солнечный воздушный коллектор, способный отапливать ночью

Исследователи из Уральского федерального университета совместно с китайскими коллегами разработали, изготовили и успешно испытали солнечный воздушный коллектор, способный стабильно отапливать помещения не только днём, но и ночью. Посвященная разработке статья опубликована в журнале Applied Energy.

В основе нового устройства, преобразующего световую энергию в тепловую — композитный аккумулятор тепла, изготавливающийся сплавлением материала с фазовым переходом и медной пены. Это позволило увеличить теплопроводность коллектора в два раза.

По сравнению с обычным коллектором новое устройство на полчаса быстрее перешло в режим накопления тепла, период накопления оказался короче, объем накопленного тепла — значительно больше, температура нагрева — выше, подчеркивает один из разработчиков заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства института строительства и архитектуры УрФУ Владимир Алехин. Это позволило коллектору выделять большее количество тепла в ночное время. При этом время тепловыделения сократилось на 20 %, а температура на выходе стала снижаться меньше — на 10%.

Распространение тепла в помещении стало равномернее, уменьшился перепад температур в помещении, находиться в нем стало комфортнее. Больший запас тепла позволил остывать устройству медленнее. Таким образом, новый коллектор экономичнее своих предшественников, резюмируют разработчики.

Новая разработка прошла испытания при температурах от −15 °C до +5 °C.