На Урале синтезировали светящиеся молекулы для дисплеев

Исследователи из научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета синтезировали новые гетероциклические молекулы, которые можно использовать в производстве светящихся элементов компьютеров, смартфонов и приборов ночного видения.

Гетероциклические — содержащие циклы из атомов как минимум двух элементов — молекулы органических соединений привлекают большое внимание ученых благодаря своей способности излучать и поглощать свет и высокой проводимости. Из них производятся светящиеся дисплеи для множества устройств электроники.

Уральские ученые синтезировали с помошью недорогих реагентов — парафенилендиамина и тиоцианата аммония — и описали реакции активации ряда новых отдельных гетероциклических молекул. Последние требуются для создания на основе молекул органических полупроводниковых материалов и биологически активных соединений.

С помощью квантово-химических расчетов исследователи нашли оптимальную комбинацию взаимодействия акцепторного блока с донорными фрагментами, которая позволит повысить эффективность материалов, излучающих свет при прохождении через них электрического тока. Они могут стать полезными компонентами для органических светодиодов, отметил один из исследователей старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Тимофей Чмовж.