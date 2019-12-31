Наука и технологии
Сегодня 11:28
На веб-сайтах с января появится кнопка, запрещающая собирать личные данные пользователей
Пока, правда, на американских
Американское издание Reuters рассказало о том, что уже с января 2020 года веб-сайты американского происхождения начнут размещать на своих страницах кнопку, благодаря которой пользователи смогут запрещать им собирать какие-либо конфиденциальные данные о них.
Зачастую компании используют подобные данные для показа таргетированной рекламы, но, как ни странно, в числе первых крупных проектов, которые согласились соблюсти новый проект, оказалась сеть магазинов Walmart. Так, уже в первые дни следующего года на их сайте появится новая кнопка “Не продавать информацию обо мне”, которая будет доступна абсолютно для всех гостей и пользователей сервиса.
На данный момент правило о запрете сбора личной информации будет работать, основываясь на имеющегося на данный момент в Калифорнии законе о защите прав потребителей. В итоге кнопка, запрещающая собирать данные, также будет видна лишь пользователям из Калифорнии, но та же Walmart уже заявила, что откроет доступ к кнопке жителям всей Америки.