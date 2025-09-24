На Венере нашли большие лавовые трубки, похожие на земные

Эксперты считают, что пока до конца понять эти процессы не получится. Будущие миссии с передовыми радиолокационными технологиями помогут понять влияние подземных пустот, лавовых трубок, на вулканическую историю Венеры.

Учёные рассказали, что под поверхностью Венеры обнаружены большие туннели, образовавшиеся в результате вулканической активности. Эти лавовые трубки сопоставимы по объёму с лунными, несмотря на большую гравитацию Венеры.

Планетологи и ранее находили лавовые трубки не только на Земле, но и на Луне и Марсе, отмечая их размеры, коррелирующие с гравитацией планет: чем слабее гравитация, тем шире и крупнее лавовые трубки, потому что порода меньше подвержена разрушению. Учёные и раньше считали, что на Венере ямы и впадины указывают на возможное наличие лавовых трубок, но их происхождение было неясным. Новое исследование объединило радиолокационные снимки и картографические данные прошлых миссий, сосредоточившись на регионах вокруг крупных вулканов.

Анализ выявил четыре явных примера, соответствующих вулканической картине, но не объяснимых тектоническими процессами. Расположение обнаруженных подповерхностных карьеров соответствовало крутым склонам вулканов, что подтверждает их интерпретацию как обрушившихся лавовых трубок.

Исследователей удивил не сам факт наличия таких образований на Венере, а их масштаб, который не соответствует гравитационной зависимости, наблюдаемой на других планетах и спутниках. «Лавовые трубки на Земле имеют меньший объём, на Марсе — чуть больший, а на Луне — ещё больший. Но есть ещё Венера, которая полностью нарушает эту тенденцию, демонстрируя очень, очень большой объём трубок», — рассказала руководитель исследования.