На Венере снова нашли признак жизни

”В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни”, — поделился автор материала Ариджит Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.

Сам элемент был обнаружен благодаря Атакамской большой антенной решетке. Так, посредством радиотелескопа ученые выявили линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц в средних широтах планеты. По мнению ученых, наличие глицина намекает на то, что атмосфера Венеры пригодна для ранних форм жизни.