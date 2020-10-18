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На Венере снова нашли признак жизни
На планете обнаружили простейшую аминокислоту глицин
На портале arXiv была опубликована информация о том, что на Венере вновь нашли признак жизни. Согласно обнародованным данным, на этот раз ученые нашли на Венере ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, которая намекает на возможность жизни на планете.
”В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни”, — поделился автор материала Ариджит Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.
Сам элемент был обнаружен благодаря Атакамской большой антенной решетке. Так, посредством радиотелескопа ученые выявили линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц в средних широтах планеты. По мнению ученых, наличие глицина намекает на то, что атмосфера Венеры пригодна для ранних форм жизни.