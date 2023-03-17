На Венере заметили извержение самого высокого вулкана

Учёные отмечают, что обнаружили снимки склонов горы Маат — самого высокого венерианского вулкана. То есть ранее считалось, что вулканы на Венере когда-то были, но на ней нет тектонических сдвигов, поэтому и не может продолжаться вулканическая активность. При этом на склонах Маат была обнаружена кальдера — котловина вулкана, которая изменилась на снимках, сделанных «Магелланом» в феврале и октябре 1991 года — с разницей в 8 месяцев.

За эти 8 месяцев кальдера заметно выросла — от округлой формы примерно в 2,2 квадратных км до неправильной с площадью более 3,9 квадратных км. Такие же процессы происходят при извержении вулканов на Земле: котловина вулкана растёт, так как происходит исчерпание магмы, поддерживающей края кальдеры, что вызывает обрушение её стенок и увеличение размеров.

К тому же Magellan зафиксировал аномалию — область слегка пониженной гравитации непосредственно над Маатом: учёные заметили следы свежей лавы, на которые указывали и наблюдения в микроволновом диапазоне электромагнитных волн.

По словам учёных, их открытие — большая удача. За сравнительно недолгий срок работы космического зонда им удалось заметить признаки высокой вулканической активности на Венере, что ранее считалось вряд ли возможным в силу отсутствия в коре планеты подвижных тектонических плит.

Это значит, что Венера — третья планета в Солнечной системе, как Земля и спутник Юпитера Ио, на которой активны извергающие магму вулканы.