На видео показали испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Запуск был осуществлён в рамках стратегических учений и произведён с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К.

Как отмечается, в рамках учений также были произведены запуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» с кораблей и подлодок Северного и Черноморского флотов; крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» — с полигона Капустин Яр; межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» — с Плесецка по полигону Кура; крылатых ракет воздушного базирования — со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС по целям на полигонах Пембой и Кура; баллистической ракеты «Синева» — с атомного подводной лодки «Карелия» из Баренцева моря по полигону Кура.